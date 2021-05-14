Во 2 сезоне 8 серии сериала «Любовь, смерть и роботы» на берег, где расположен небольшой провинциальный город, выбрасывает гигантского юношу, напоминающего сказочного великана. Оправившись от шока, местные жители пытаются разгадать его загадку.
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