Во 2 сезоне 7 серии сериала «Любовь, смерть и роботы» пилот космического корабля вынужден совершить аварийную посадку на неизвестной скалистой планете. Мужчина пытается найти убежище, не подозревая, что ему угрожает нечто ужасное...
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