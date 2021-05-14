Во 2 сезоне 1 серии сериала «Любовь, смерть и роботы» события разворачиваются вокруг обычной женщины-домохозяйки, которая начинает замечать некие странности в своем пылесосе. Довольно быстро становится понятно, что машина пытается ее убить.
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