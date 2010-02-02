В 6 сезоне 9 серии сериала «Остаться в живых» раскрываются подробности того, как именно, в каком году и по какой причине Ричард попал на этот остров. Тем временем в настоящем Илана рассказывает о своей важной миссии по защите преемников Джейкоба.
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