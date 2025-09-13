Menu
Более 18 млн зрителей в день премьеры: этот дорогущий сериал ABC изменил телевидение — ради него разбили настоящий самолет
Проект повлиял на мир стриминга и прославил десятки актеров.
1 comment
13 September 2025 11:21
Тест на IQ: топ-5 сериалов, разобраться в сюжете которых будет сложно даже настоящим гениям
Научно-фантастические сериалы последних лет стали настоящими хитами, но осилить их могут далеко не все.
Write review
21 July 2025 12:19
Покойный Мэдсен был без ума от сериала «Остаться в живых»: но любимчика Тарантино все сезоны смущал один и тот же момент
Большинство зрителей, пожалуй, поймет недовольство актера.
Write review
8 July 2025 19:34
Трудно поверить, что прошел 21 год: как сейчас выглядят актеры «Остаться в живых» — стареть, похоже, не планируют (фото)
Кто-то возмужал, а кто-то практически не изменился.
Write review
4 July 2025 13:17
13,5 млн зрителей посмотрели финал «Лоста» 15 лет назад: но одна серия собрала вдвое больше — и это не «пилот»
Рекорд принадлежит совершенно другому эпизоду, что неудивительно.
2 comments
24 May 2025 19:05
Покорили с первой минуты: топ сериалов с лучшими премьерными сериями, которые заслужили весь хайп и восторг
Не зря именно эти шоу и спустя десятилетия считаются одними из самых успешных телепроектов современности.
Write review
20 May 2025 17:38
Представьте себе «Извне» на 1 сезон и без монстров: обзор на детективный триллер «9 тел в мексиканском морге»
Будете ломать голову, думая, что же случилось с героями.
Write review
17 May 2025 11:50
Такой разный апокалипсис: один из лучших персонажей «Остаться в живых» оказался списан с культового героя Кинга — даже погибли похоже
У них была возможность выжить, но друзья оказались важней.
Write review
16 May 2025 07:00
Этот новенький мини-сериал про авиакатастрофу оказался дерзкой смесью «Остаться в живых» и «Десяти негритят»
4 серии из 6 уже вышли.
Write review
23 March 2025 15:42
Выучить русский за 15 минут и не сойти с ума: у «Остаться в живых» было уникальное промо для России (и от видео сводит олдскулы)
Актеры говорят с акцентом, но это все равно бесконечно мило.
Write review
14 March 2025 09:54
Проклятие острова? Что стало с актерами «Остаться в живых» спустя 20 лет после премьеры сериала
Звезды столкнулись с болезнями, зависимостями, отсутствием ролей и даже арестами.
Write review
21 August 2024 11:30
