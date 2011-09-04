Во 2 сезоне 6 серии сериала «Зов крови» Морриган и Векс пытаются понять, кто и с какой целью раскрывает секреты Темных фэйри людям. За расследование берется Бо, которая очень быстро понимает, что доверять нельзя ни одной из сторон.
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