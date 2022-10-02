Оказывается, вместо «Прометея» должен был выйти «Чужой: Инженеры»: сюжет настоящего приквела — чистый хоррор

«Забористая дичь, жду!»: новый трейлер «Бегущего человека» по Кингу разделил зрителей — от восторга до фейспалма

648 млн долларов и рекорд, которого ждали 20 лет: это аниме стало самым успешным иностранным фильмом в США, оставив позади «Крадущегося тигра»

Без «Астрала», но с его жалкой копией: топ-3 самых страшных ужастика по версии учёных звучит как шутка – лишь у одного оценка выше 5.4

Если бы «Субстанцию» сняли про футбол: «Тот самый» с Уайансом не хватает с неба звезд – но я сходил в кино и не пожалел (наш обзор)

По просьбе Спилберга Кинг написал ужастик — и вы наверняка его пропустили: мини-сериал на 5 часов — выглядит почти как клон «Сияния»

«Я пришел в гости к другу...»: не все фанаты мультфильма помнят, откуда появился Чебурашка – Успенского вдохновил один курьез

«Даже нейронка сделала бы лучше»: 3-й сезон «Ванпанчмена» мощно ударил по… своему же рейтингу – 6.5 на IMDb за один «нюанс»

Зашли как-то в бар Ленин, Горький и Николай II: в «Хрониках русской революции» больше сотни героев - о каждом читали на уроках истории

2 млн россиян уже «подсели» на эту новинку «Кинопоиска»: Петров в образе бомжа побил рекорд «Короля и Шута»