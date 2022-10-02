Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Зов крови
Новости
Новости о сериале «Зов крови»
О сериале
Сезоны
Новости
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
Новости о сериале «Зов крови»
Вся информация о сериале
Вы точно их пропустили: 5 глупых ляпов в сериалах от Netflix
Геральт сменил лошадь, а Нэнси из «Очень странных дел» стала мемом.
Написать
2 октября 2022 12:00
Оказывается, вместо «Прометея» должен был выйти «Чужой: Инженеры»: сюжет настоящего приквела — чистый хоррор
«Забористая дичь, жду!»: новый трейлер «Бегущего человека» по Кингу разделил зрителей — от восторга до фейспалма
648 млн долларов и рекорд, которого ждали 20 лет: это аниме стало самым успешным иностранным фильмом в США, оставив позади «Крадущегося тигра»
Без «Астрала», но с его жалкой копией: топ-3 самых страшных ужастика по версии учёных звучит как шутка – лишь у одного оценка выше 5.4
Если бы «Субстанцию» сняли про футбол: «Тот самый» с Уайансом не хватает с неба звезд – но я сходил в кино и не пожалел (наш обзор)
По просьбе Спилберга Кинг написал ужастик — и вы наверняка его пропустили: мини-сериал на 5 часов — выглядит почти как клон «Сияния»
«Я пришел в гости к другу...»: не все фанаты мультфильма помнят, откуда появился Чебурашка – Успенского вдохновил один курьез
«Даже нейронка сделала бы лучше»: 3-й сезон «Ванпанчмена» мощно ударил по… своему же рейтингу – 6.5 на IMDb за один «нюанс»
Зашли как-то в бар Ленин, Горький и Николай II: в «Хрониках русской революции» больше сотни героев - о каждом читали на уроках истории
2 млн россиян уже «подсели» на эту новинку «Кинопоиска»: Петров в образе бомжа побил рекорд «Короля и Шута»
«Не читайте до обеда советских газет»: лучше вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с ними (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667