Во 2 сезоне 15 серии сериала «Зов крови» отношения Бо и Райана получают развитие. Вместе они берутся за дело об убийстве туриста. Расследование выводит сыщиков на косметическую клинику, которой руководит фейри. Что здесь происходит на самом деле?
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