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Киноафиша Сериалы Зов крови Сезоны Сезон 2 Серия 15

Зов крови 2010 - 2015 15 серия 2 сезон

7.7 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Зов крови»
Эпизод 1
Сезон 2 / Серия 1 4 сентября 2011
Эпизод 2
Сезон 2 / Серия 2 11 сентября 2011
Эпизод 3
Сезон 2 / Серия 3 18 сентября 2011
Эпизод 4
Сезон 2 / Серия 4 25 сентября 2011
Эпизод 5
Сезон 2 / Серия 5 2 октября 2011
Эпизод 6
Сезон 2 / Серия 6 30 октября 2011
Эпизод 7
Сезон 2 / Серия 7 6 ноября 2011
Эпизод 8
Сезон 2 / Серия 8 13 ноября 2011
Эпизод 9
Сезон 2 / Серия 9 20 ноября 2011
Эпизод 10
Сезон 2 / Серия 10 27 ноября 2011
Эпизод 11
Сезон 2 / Серия 11 4 декабря 2011
Эпизод 12
Сезон 2 / Серия 12 11 декабря 2011
Эпизод 13
Сезон 2 / Серия 13 18 декабря 2011
Эпизод 14
Сезон 2 / Серия 14 22 января 2012
Эпизод 15
Сезон 2 / Серия 15 29 января 2012
Эпизод 16
Сезон 2 / Серия 16 12 февраля 2012
Эпизод 17
Сезон 2 / Серия 17 19 февраля 2012
Эпизод 18
Сезон 2 / Серия 18 4 марта 2012
Эпизод 19
Сезон 2 / Серия 19 11 марта 2012
Эпизод 20
Сезон 2 / Серия 20 18 марта 2012
Эпизод 21
Сезон 2 / Серия 21 25 марта 2012
Эпизод 22
Сезон 2 / Серия 22 1 апреля 2012
О чем cерия

Во 2 сезоне 15 серии сериала «Зов крови» отношения Бо и Райана получают развитие. Вместе они берутся за дело об убийстве туриста. Расследование выводит сыщиков на косметическую клинику, которой руководит фейри. Что здесь происходит на самом деле?

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