Во 2 сезоне 22 серии сериала «Зов крови» Бо отправляется на битву с Гарудой, в то время как Трик оказывается в руках огненного чудовища. Чтобы спасти мир, Темные и Светлые фейри должны работать в команде. На кон поставлены бесчисленные жизни.
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