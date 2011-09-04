Во 2 сезоне 13 серии сериала «Зов крови» Лорен и Надя воссоединяются. Они счастливы, в то время как Бо вновь остается в одиночестве. Дайсон и Кьяра собираются переехать в новый дом, а Трик готовится к проведению древнего ритуала.
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