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Веселые мелодии: Мультфильмы 2020 - 2024, 6 сезон

Постер к 6-му сезону сериала Веселые мелодии: Мультфильмы
Киноафиша Сериалы Веселые мелодии: Мультфильмы Сезоны Сезон 6

Looney Tunes Cartoons
Оригинальное название Season 6
Название Сезон 6
Премьера сезона 27 июля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 28
Продолжительность сезона 5 часов 8 минут
О чем 6-й сезон сериала «Веселые мелодии: Мультфильмы»

В 6-м сезоне сериала «Веселые мелодии: Мультфильмы» продолжаются захватывающие и увлекательные приключения Багза Банни, Даффи Дака, Порки Пига и других персонажей. Герои попадают в забавные ситуации, сталкиваются с испытаниями, дружат и сражаются с трудностями. Кроме того, они осваивают новые интересные занятия и совершают множество удивительных открытий. Все это происходит под музыкальное сопровождение. Классические мотивы становятся саундтреком многих курьезных случаев. Том и Джерри решили сыграть мелодии композитора Листа, глупенький мышонок никак не может уснуть под Шостаковича, а обезьянка заслушалась Райхом.

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Список серий сериала Веселые мелодии: Мультфильмы График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Birthday Grifts
Сезон 6 Серия 1
27 июля 2023
Daffy Magician: Vintage Porkys
Сезон 6 Серия 2
27 июля 2023
Tub-o-War
Сезон 6 Серия 3
27 июля 2023
Oregon Fail
Сезон 6 Серия 4
27 июля 2023
Duck Hunting Gag: Duck Call
Сезон 6 Серия 5
27 июля 2023
Life's a Beach
Сезон 6 Серия 6
27 июля 2023
Pearl of My Dreams
Сезон 6 Серия 7
27 июля 2023
Bugs Hole Gags 2: Down the Drain
Сезон 6 Серия 8
27 июля 2023
Mech-A-Mess
Сезон 6 Серия 9
27 июля 2023
Boarding Games
Сезон 6 Серия 10
27 июля 2023
Put the Cat Out: Paintings
Сезон 6 Серия 11
27 июля 2023
Winter Hungerland
Сезон 6 Серия 12
27 июля 2023
Tweet Suite
Сезон 6 Серия 13
27 июля 2023
Daffy Magician: Cut in Half
Сезон 6 Серия 14
27 июля 2023
Desert Menu
Сезон 6 Серия 15
27 июля 2023
Abducted Bunny
Сезон 6 Серия 16
27 июля 2023
Daffy Psychic: A New Job
Сезон 6 Серия 17
27 июля 2023
Duck Hunting Gag: Decoy
Сезон 6 Серия 18
27 июля 2023
Daffy Magic
Сезон 6 Серия 19
27 июля 2023
Feline Lucky
Сезон 6 Серия 20
27 июля 2023
Prickly Pair
Сезон 6 Серия 21
27 июля 2023
Wrong with the Wind
Сезон 6 Серия 22
27 июля 2023
Daffy Magician: Pigs Feet
Сезон 6 Серия 23
27 июля 2023
Moody at the Movies
Сезон 6 Серия 24
27 июля 2023
Boardwalk Bunny
Сезон 6 Серия 25
27 июля 2023
Duck Hunting Gag: Crossbow
Сезон 6 Серия 26
27 июля 2023
Cat Fished
Сезон 6 Серия 27
27 июля 2023
Daffy in Wackyland
Сезон 6 Серия 28
13 июня 2024
График выхода всех сериалов
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