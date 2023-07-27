В 6-м сезоне сериала «Веселые мелодии: Мультфильмы» продолжаются захватывающие и увлекательные приключения Багза Банни, Даффи Дака, Порки Пига и других персонажей. Герои попадают в забавные ситуации, сталкиваются с испытаниями, дружат и сражаются с трудностями. Кроме того, они осваивают новые интересные занятия и совершают множество удивительных открытий. Все это происходит под музыкальное сопровождение. Классические мотивы становятся саундтреком многих курьезных случаев. Том и Джерри решили сыграть мелодии композитора Листа, глупенький мышонок никак не может уснуть под Шостаковича, а обезьянка заслушалась Райхом.