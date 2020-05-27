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Веселые мелодии: Мультфильмы 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Веселые мелодии: Мультфильмы
Киноафиша Сериалы Веселые мелодии: Мультфильмы Сезоны Сезон 1

Looney Tunes Cartoons
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 мая 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 91
Продолжительность сезона 16 часов 41 минута
О чем 1-й сезон сериала «Веселые мелодии: Мультфильмы»

В 1 сезоне сериала «Веселые мелодии: Мультфильмы» в центре событий – персонажи, которые произвели фурор на экранах всего мира в конце 90-х. Среди них – Багз Банни, Даффи Дак, Порки Пиг и многие другие. Элмер Фадд вновь следует по пятам за Багзом Банни, а тот, в свою очередь, справляется с критической ситуацией разными способами. Иногда в ход идет динамит. Порки Пиг и Даффи Дак оказываются в храме, расположенном в тропическом лесу. Им нужно отыскать проклятую награду. Планета сдувается после того, как Марвин Марсианин старается ее поработить, а Йосемити Сэм приглашает Багза Банни на битву по армрестлингу.

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Список серий сериала Веселые мелодии: Мультфильмы График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Проклятие обезьяны Curse of the Monkeybird
Сезон 1 Серия 1
27 мая 2020
Выкачивание планеты Deflating Planet
Сезон 1 Серия 2
27 мая 2020
Борьба с вредом Harm Wrestling
Сезон 1 Серия 3
27 мая 2020
Зверь Большой лиги Big League Beast
Сезон 1 Серия 4
27 мая 2020
Отверстие № 1: Мини Элмер Hole #1: Mini Elmer
Сезон 1 Серия 5
27 мая 2020
Пожарное безумие Firehouse Frenzy
Сезон 1 Серия 6
27 мая 2020
Бу! Аппетвит Boo! AppeTweet
Сезон 1 Серия 7
27 мая 2020
Отверстие № 2: Плунжер Hole #2: Plunger
Сезон 1 Серия 8
27 мая 2020
Пузырьковый манекен Bubble Dum
Сезон 1 Серия 9
27 мая 2020
Боль на льду Pain in the Ice
Сезон 1 Серия 10
27 мая 2020
Туннельное зрение Tunnel Vision
Сезон 1 Серия 11
27 мая 2020
Банни у бассейна Pool Bunny
Сезон 1 Серия 12
27 мая 2020
Пешт каботажное судно Pest Coaster
Сезон 1 Серия 13
27 мая 2020
Носорог не Rhino Ya Don't
Сезон 1 Серия 14
27 мая 2020
Школа канюков Buzzard School
Сезон 1 Серия 15
27 мая 2020
Живая планета Living Planet
Сезон 1 Серия 16
27 мая 2020
Мокрый цемент Wet Cement
Сезон 1 Серия 17
27 мая 2020
Сибирский Сэм Siberian Sam
Сезон 1 Серия 18
27 мая 2020
Удочка Fishing Pole
Сезон 1 Серия 19
27 мая 2020
Флис и воздержание Fleece & Desist
Сезон 1 Серия 20
27 мая 2020
Зеркальная планета Mirror Planet
Сезон 1 Серия 21
27 мая 2020
Кролик на гриле Grilled Rabbit
Сезон 1 Серия 22
27 мая 2020
Стань Кактусом, если сможешь Cactus if you Can
Сезон 1 Серия 23
27 мая 2020
Потасовка в душе Shower Shuffle
Сезон 1 Серия 24
27 мая 2020
Просроченная утка Overdue Duck
Сезон 1 Серия 25
27 мая 2020
Пчелы Bees
Сезон 1 Серия 26
27 мая 2020
Винсент Ван Фадд Vincent Van Fudd
Сезон 1 Серия 27
27 мая 2020
Реставрация зайца Hare Restoration
Сезон 1 Серия 28
27 мая 2020
Тротиловая беда TNT Trouble
Сезон 1 Серия 29
27 мая 2020
Шарлатан сантехника Plumber's Quack
Сезон 1 Серия 30
27 мая 2020
Помощь эльфа Elf Help
Сезон 1 Серия 31
3 декабря 2020
Святочный Таз Yuletide Taz
Сезон 1 Серия 32
3 декабря 2020
Праздничная покупка Holiday Purrchase
Сезон 1 Серия 33
3 декабря 2020
Хо Хо Вперед! Ho Ho Go!
Сезон 1 Серия 34
3 декабря 2020
Снежная смеющаяся материя Snow Laughing Matter
Сезон 1 Серия 35
3 декабря 2020
Даффучино Daffuccino
Сезон 1 Серия 36
21 января 2021
Движущаяся дыра Moving Hole
Сезон 1 Серия 37
21 января 2021
Китти Ливин Kitty Livin
Сезон 1 Серия 38
21 января 2021
Цепные гангстеры Chain Gangsters
Сезон 1 Серия 39
21 января 2021
Автомобильный домкрат Сильвестра Sylvester Car Jack Lift
Сезон 1 Серия 40
21 января 2021
Влюбиться в это Falling for It
Сезон 1 Серия 41
21 января 2021
Тазиатор Taziator
Сезон 1 Серия 42
21 января 2021
Маленький марсианин Little Martian
Сезон 1 Серия 43
21 января 2021
Климат-контроль Climate Control
Сезон 1 Серия 44
21 января 2021
Лепрекон Lepreconned
Сезон 1 Серия 45
21 января 2021
Флаг не будет стоять прямо Flag Won't Stay Straight
Сезон 1 Серия 46
21 января 2021
Дивный новый дом Brave New Home
Сезон 1 Серия 47
21 января 2021
Дело о штанах Порки The Case of Porky's Pants
Сезон 1 Серия 48
21 января 2021
Полностью проверено Fully Vetted
Сезон 1 Серия 49
21 января 2021
E-кроликатор E-Rabbitcator
Сезон 1 Серия 50
21 января 2021
Планета раскололась надвое Planet Split in Two
Сезон 1 Серия 51
21 января 2021
Утка на продажу Sales Duck
Сезон 1 Серия 52
21 января 2021
Кувшин Порки Pitcher Porky
Сезон 1 Серия 53
21 января 2021
Вишневый сборщик Cherry Picker
Сезон 1 Серия 54
21 января 2021
Дак Дак Бум Duck Duck Boom
Сезон 1 Серия 55
21 января 2021
Посталгейст Postalgeist
Сезон 1 Серия 56
21 января 2021
Наковальня Anvil
Сезон 1 Серия 57
21 января 2021
Фаддс Банни Fudds Bunny
Сезон 1 Серия 58
21 января 2021
Чистка обуви-наниганы Shoe Shine-nanigans
Сезон 1 Серия 59
21 января 2021
Умножай и властвуй Multiply and Conquer
Сезон 1 Серия 60
21 января 2021
Свинья Парки Parky Pig
Сезон 1 Серия 61
21 января 2021
Раковина в шоке Shell Shocked
Сезон 1 Серия 62
21 января 2021
Даффи дантист The Daffy Dentist
Сезон 1 Серия 63
21 января 2021
Проблемы с пумой Puma Problems
Сезон 1 Серия 64
29 апреля 2021
Шар для боулинга Bowling Ball
Сезон 1 Серия 65
29 апреля 2021
Дубликат Даффи Duplicate Daffy
Сезон 1 Серия 66
29 апреля 2021
Ключ-Тастрофа! Key-Tastrophe!
Сезон 1 Серия 67
29 апреля 2021
Забить кроличью нору молотком Hammer the Rabbit Hole
Сезон 1 Серия 68
29 апреля 2021
Дьявол Напитка Devil of a Drink
Сезон 1 Серия 69
29 апреля 2021
Ласка в деле! Weaselin' In!
Сезон 1 Серия 70
29 апреля 2021
Тайм-аут! Time Out!
Сезон 1 Серия 71
29 апреля 2021
Щедрый кролик Bounty Bunny
Сезон 1 Серия 72
29 апреля 2021
Нижнее белье Underwear
Сезон 1 Серия 73
29 апреля 2021
Фендер Бендер Vender Bender
Сезон 1 Серия 74
29 апреля 2021
Практика кряквы Mallard Practice
Сезон 1 Серия 75
29 апреля 2021
Мышь Mouse
Сезон 1 Серия 76
29 апреля 2021
Рожденный быть Уилли Э. Born To Be Wile E.
Сезон 1 Серия 77
29 апреля 2021
Разъяренная бабуля Raging Granny
Сезон 1 Серия 78
29 апреля 2021
Знаменитый Famous
Сезон 1 Серия 79
29 апреля 2021
Пощади Меня! Spare Me!
Сезон 1 Серия 80
29 апреля 2021
Марв атакует! Marv Attacks!
Сезон 1 Серия 81
29 апреля 2021
Волк в овечьей шкуре A Wolf in Cheap Clothing
Сезон 1 Серия 82
29 апреля 2021
Высокоскоростной заяц High Speed Hare
Сезон 1 Серия 83
29 апреля 2021
Гремучая змея Rattlesnake
Сезон 1 Серия 84
29 апреля 2021
Чокнутый дьявол Nutty Devil
Сезон 1 Серия 85
29 апреля 2021
Идеальная картинка Pigture Perfect
Сезон 1 Серия 86
29 апреля 2021
Захватный крюк Grappling Hook
Сезон 1 Серия 87
29 апреля 2021
Уоп-Де-Ду! Swoop De Doo!
Сезон 1 Серия 88
29 апреля 2021
Стекло для мытья A Pane to Wash
Сезон 1 Серия 89
29 апреля 2021
Высокий Провод High Wire
Сезон 1 Серия 90
29 апреля 2021
Седельная язва Saddle Sore!
Сезон 1 Серия 91
29 апреля 2021
График выхода всех сериалов
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