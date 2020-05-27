В 1 сезоне сериала «Веселые мелодии: Мультфильмы» в центре событий – персонажи, которые произвели фурор на экранах всего мира в конце 90-х. Среди них – Багз Банни, Даффи Дак, Порки Пиг и многие другие. Элмер Фадд вновь следует по пятам за Багзом Банни, а тот, в свою очередь, справляется с критической ситуацией разными способами. Иногда в ход идет динамит. Порки Пиг и Даффи Дак оказываются в храме, расположенном в тропическом лесу. Им нужно отыскать проклятую награду. Планета сдувается после того, как Марвин Марсианин старается ее поработить, а Йосемити Сэм приглашает Багза Банни на битву по армрестлингу.