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Веселые мелодии: Мультфильмы 2020, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Веселые мелодии: Мультфильмы
Киноафиша Сериалы Веселые мелодии: Мультфильмы Сезоны Сезон 2

Looney Tunes Cartoons
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 8 июля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 30
Продолжительность сезона 5 часов 30 минут
О чем 2-й сезон сериала «Веселые мелодии: Мультфильмы»

Во 2 сезоне сериала «Веселые мелодии: Мультфильмы» приключения веселых персонажей продолжаются. Твити Берд строит гнездо на военной базе, чтобы спасти себя от Сильвестра. Клыкастый канюк идет охотиться. Порки решает освоить реактивный ранец Даффи Дака. Тем времен Багз Банни сталкивается с капризной мумией. Твити видит лужицу на своем насесте. Коварный Э. Койот попал в ловушку, и ему нужно приложить усилия, чтобы из нее выкарабкаться. Порки делает вид, что Даффи оказывает ему поддержку. Фогхорн занимается игрой в теннис. Чарли Дог всем старается продемонстрировать, что он – лучшая собака в мире.

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Список серий сериала Веселые мелодии: Мультфильмы График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Красный, белый и весь в синяках Red White and Bruised
Сезон 2 Серия 1
8 июля 2021
Кролик Beaky Buzzard Gags: Bunny
Сезон 2 Серия 2
8 июля 2021
Реактивный Свиноподобный Jet Porkpelled
Сезон 2 Серия 3
8 июля 2021
Мумия-манекен Mummy Dummy
Сезон 2 Серия 4
8 июля 2021
Уменьшающийся телефонный столб Telephone Pole Gags 2: Shrinking Telephone Pole
Сезон 2 Серия 5
8 июля 2021
Снова на дороге In The Road Again
Сезон 2 Серия 6
8 июля 2021
Утиная эмоциональная поддержка Emotional Support Duck
Сезон 2 Серия 7
8 июля 2021
Теннис End of the Leash Gags: Tennis
Сезон 2 Серия 8
8 июля 2021
Усынови меня Adopt Me
Сезон 2 Серия 9
8 июля 2021
Рейндж Ровер Rage Rover
Сезон 2 Серия 10
8 июля 2021
Обрести и удержать To Hive and to Hold
Сезон 2 Серия 11
8 июля 2021
Боевые посты Battle Stations
Сезон 2 Серия 12
8 июля 2021
Костяная голова Bone Head
Сезон 2 Серия 13
8 июля 2021
Расслабиться Relax
Сезон 2 Серия 14
8 июля 2021
Толстый кролик Rotund Rabbit
Сезон 2 Серия 15
8 июля 2021
Мытье свиней Hog Wash
Сезон 2 Серия 16
8 июля 2021
Укус и утка Nip and Duck
Сезон 2 Серия 17
8 июля 2021
Круговой вентилятор Telephone Pole Gag 2: Circular Fan
Сезон 2 Серия 18
8 июля 2021
Асфальт и аккумулятор Asphalt and Battery
Сезон 2 Серия 19
8 июля 2021
Битва за койку Battle of the Bunk
Сезон 2 Серия 20
8 июля 2021
Уборка ковра End of the Leash Gag: Pull the Carpet Out
Сезон 2 Серия 21
8 июля 2021
Шут с горячим Воздухом Hot Air Buffoon
Сезон 2 Серия 22
8 июля 2021
Багз и баскетбол Basketbugs
Сезон 2 Серия 23
8 июля 2021
В замешательстве A Skate of Confusion!
Сезон 2 Серия 24
8 июля 2021
Гора Неверест Mt. Neverest
Сезон 2 Серия 25
8 июля 2021
Почтовая линия Telephone Pole Gag: Zip Line
Сезон 2 Серия 26
8 июля 2021
Быстрый и устойчивый Fast & Steady
Сезон 2 Серия 27
8 июля 2021
Обратно в школу Back to School
Сезон 2 Серия 28
19 августа 2021
Сотри поводок Erase the Leash
Сезон 2 Серия 29
19 августа 2021
Школа канюка Buzzard School
Сезон 2 Серия 30
19 августа 2021
График выхода всех сериалов
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