Во 2 сезоне сериала «Веселые мелодии: Мультфильмы» приключения веселых персонажей продолжаются. Твити Берд строит гнездо на военной базе, чтобы спасти себя от Сильвестра. Клыкастый канюк идет охотиться. Порки решает освоить реактивный ранец Даффи Дака. Тем времен Багз Банни сталкивается с капризной мумией. Твити видит лужицу на своем насесте. Коварный Э. Койот попал в ловушку, и ему нужно приложить усилия, чтобы из нее выкарабкаться. Порки делает вид, что Даффи оказывает ему поддержку. Фогхорн занимается игрой в теннис. Чарли Дог всем старается продемонстрировать, что он – лучшая собака в мире.