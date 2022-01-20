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Веселые мелодии: Мультфильмы 2020, 4 сезон

Постер к 4-му сезону сериала Веселые мелодии: Мультфильмы
Киноафиша Сериалы Веселые мелодии: Мультфильмы Сезоны Сезон 4

Looney Tunes Cartoons
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 20 января 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 26
Продолжительность сезона 4 часа 46 минут
О чем 4-й сезон сериала «Веселые мелодии: Мультфильмы»

В 4 сезоне сериала «Веселые мелодии: Мультфильмы» забавный кролик Багз Банни продолжает попадать в курьезные ситуации. Комичный селезень Даффи Дак по-прежнему вредничает, выступая в дуэте с заикающимся поросенком Порки. Даффи Дак часто вступает в конфликты с Багзом Банни, завидуя ему. Также он исполняет роль кота Сильвестра, охотясь на Спиди Гонзалеса. Самая быстрая птица в мире по имени Дорожный бегун прячется в пустыне от Хитрого Койота. Он по-прежнему не разговаривает, только издает звуки, которые напоминают «бип-бип». Ему нравится «играть» с Койотом. Порой Дорожный бегун наблюдает за тем, как Койот расставляет ему ловушки.

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Список серий сериала Веселые мелодии: Мультфильмы График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Бедствие Мастера кольца Ring Master Disaster
Сезон 4 Серия 1
20 января 2022
Выпустите кошку: глазное яблоко Put the Cat Out: Eyeball
Сезон 4 Серия 2
20 января 2022
Событие боли Pain Event
Сезон 4 Серия 3
20 января 2022
Барабанчик! Drum Schtick!
Сезон 4 Серия 4
20 января 2022
Гэги к жукам 2: Фрисби Bugs Hole Gags 2: Frisbee
Сезон 4 Серия 5
20 января 2022
Зверь-птица Beast A-Birdin
Сезон 4 Серия 6
20 января 2022
Арест по ошибке Blunder Arrest
Сезон 4 Серия 7
20 января 2022
Гэг с телефонным столбом: Лестница самолета Telephone Pole Gag: Airplane Stairs
Сезон 4 Серия 8
20 января 2022
Настроенный на тарелки Cymbal Minded
Сезон 4 Серия 9
20 января 2022
Леска для крючка и грузило! Hook Line and Stinker!
Сезон 4 Серия 10
20 января 2022
Продавец воздушных шаров: все лопается Balloon Salesman: Everything Pops
Сезон 4 Серия 11
20 января 2022
Не беги по мне Don't Treadmill on Me
Сезон 4 Серия 12
20 января 2022
Запятнанный мной Stained By Me
Сезон 4 Серия 13
20 января 2022
Пвогвесс пилгвима Pilgwim's Pwogwess
Сезон 4 Серия 14
20 января 2022
Спрятать зайца Hide Out Hare
Сезон 4 Серия 15
20 января 2022
Даффи Фокусник: Обыкновенная швабра Daffy Magician: An Ordinary Mop
Сезон 4 Серия 16
20 января 2022
Буби-приз Booby Prize
Сезон 4 Серия 17
20 января 2022
Конец гэгов на поводке: гороховый стрелок End of the Leash Gags: Pea Shooter
Сезон 4 Серия 18
20 января 2022
Продавец воздушных шаров: Голова Порки Balloon Salesman: Porky's Head
Сезон 4 Серия 19
20 января 2022
Гранд-Каньон Канарейка Grand Canyon Canary
Сезон 4 Серия 20
20 января 2022
Дыра в глупце Hole in Dumb
Сезон 4 Серия 21
20 января 2022
Похороны для Старьевщика Funeral for A Fudd
Сезон 4 Серия 22
20 января 2022
Влюбленный козел Love Goat
Сезон 4 Серия 23
20 января 2022
Практичный придурок Practical Jerk
Сезон 4 Серия 24
20 января 2022
До дна Bottoms Up
Сезон 4 Серия 25
20 января 2022
Феерия Святого Валентина! Valentine's Extwavaganza!
Сезон 4 Серия 26
3 февраля 2022
График выхода всех сериалов
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