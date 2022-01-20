В 4 сезоне сериала «Веселые мелодии: Мультфильмы» забавный кролик Багз Банни продолжает попадать в курьезные ситуации. Комичный селезень Даффи Дак по-прежнему вредничает, выступая в дуэте с заикающимся поросенком Порки. Даффи Дак часто вступает в конфликты с Багзом Банни, завидуя ему. Также он исполняет роль кота Сильвестра, охотясь на Спиди Гонзалеса. Самая быстрая птица в мире по имени Дорожный бегун прячется в пустыне от Хитрого Койота. Он по-прежнему не разговаривает, только издает звуки, которые напоминают «бип-бип». Ему нравится «играть» с Койотом. Порой Дорожный бегун наблюдает за тем, как Койот расставляет ему ловушки.