В 5 сезоне сериала «Веселые мелодии: Мультфильмы» веселые и увлекательные приключения Багза Банни, Даффи Дака, Порки Пига и других любимых персонажей продолжаются. Они снова окажутся в комичных ситуациях и попробуют справиться с ними в предлагаемых обстоятельствах. Напомним, в предыдущем сезоне Элмер отправился в руины Даффи. Сильвестр решил, что наткнулся на Упану и Птицу Баффетта, а также вообразил, что может расправиться с телевидением. Даффи увлекся романтической музыкой. В новом сезоне герои продолжат открывать в себе новые таланты и двигаться по пути, полном неожиданных открытий.