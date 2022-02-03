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Веселые мелодии: Мультфильмы 2020, 5 сезон

Постер к 5-му сезону сериала Веселые мелодии: Мультфильмы
Киноафиша Сериалы Веселые мелодии: Мультфильмы Сезоны Сезон 5

Looney Tunes Cartoons
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 3 февраля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 33
Продолжительность сезона 6 часов 3 минуты
О чем 5-й сезон сериала «Веселые мелодии: Мультфильмы»

В 5 сезоне сериала «Веселые мелодии: Мультфильмы» веселые и увлекательные приключения Багза Банни, Даффи Дака, Порки Пига и других любимых персонажей продолжаются. Они снова окажутся в комичных ситуациях и попробуют справиться с ними в предлагаемых обстоятельствах. Напомним, в предыдущем сезоне Элмер отправился в руины Даффи. Сильвестр решил, что наткнулся на Упану и Птицу Баффетта, а также вообразил, что может расправиться с телевидением. Даффи увлекся романтической музыкой. В новом сезоне герои продолжат открывать в себе новые таланты и двигаться по пути, полном неожиданных открытий.

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Список серий сериала Веселые мелодии: Мультфильмы График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Дак Шоколад Даффи Duck Chocolate Daffy
Сезон 5 Серия 1
3 февраля 2022
Остановка ГАИ: Ведущая нога Traffic Cop Stop: Lead Foot
Сезон 5 Серия 2
3 февраля 2022
Кролик и чудовище Bunny and the Beast
Сезон 5 Серия 3
3 февраля 2022
Тупицы с кладбища Graveyard Goofs
Сезон 5 Серия 4
29 сентября 2022
Шестнадцатеричная апелляция Hex Appeal
Сезон 5 Серия 5
29 сентября 2022
Гостиница с неприятностями Inn For Trouble
Сезон 5 Серия 6
29 сентября 2022
Mummy Dummy
Сезон 5 Серия 7
6 апреля 2023
Skyscraper Scrap
Сезон 5 Серия 8
6 апреля 2023
Balloon Salesman: Feeling Down
Сезон 5 Серия 9
6 апреля 2023
The Devil and the Deep Blue Sea
Сезон 5 Серия 10
6 апреля 2023
Crumb and Get It
Сезон 5 Серия 11
6 апреля 2023
Bugs Hole Gags 2: Mini Bugs
Сезон 5 Серия 12
6 апреля 2023
Construction Obstruction
Сезон 5 Серия 13
6 апреля 2023
Yosemite Samurai
Сезон 5 Серия 14
6 апреля 2023
Bugs Hole Gags 2: Bees Nest
Сезон 5 Серия 15
6 апреля 2023
Dummies in the Dark
Сезон 5 Серия 16
6 апреля 2023
Pain Rent
Сезон 5 Серия 17
6 апреля 2023
Nest Effort
Сезон 5 Серия 18
6 апреля 2023
Feather of the Bride
Сезон 5 Серия 19
6 апреля 2023
Daffy Magician: Pick A Card
Сезон 5 Серия 20
6 апреля 2023
Bugs Hole Gags 2: Rattlesnakes
Сезон 5 Серия 21
6 апреля 2023
Poolside Pest
Сезон 5 Серия 22
6 апреля 2023
Put the Cat Out: Inside Out
Сезон 5 Серия 23
6 апреля 2023
Bulls-eye Bunny
Сезон 5 Серия 24
6 апреля 2023
Auto Birdy Shop
Сезон 5 Серия 25
6 апреля 2023
Daffy Traffic Cop Stop: Phone Booth
Сезон 5 Серия 26
6 апреля 2023
Eyes Wide Fudd
Сезон 5 Серия 27
6 апреля 2023
Livin' the Daydream
Сезон 5 Серия 28
6 апреля 2023
Duck Hunting Gag: Holograms
Сезон 5 Серия 29
6 апреля 2023
Fake it 'Til You Bake It
Сезон 5 Серия 30
6 апреля 2023
Funny Book Bunny
Сезон 5 Серия 31
6 апреля 2023
Balloon Salesman: All the Balloons
Сезон 5 Серия 32
6 апреля 2023
Kitty Krashers
Сезон 5 Серия 33
6 апреля 2023
График выхода всех сериалов
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