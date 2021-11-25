В 3 сезоне сериала «Веселые мелодии: Мультфильмы» с героями по-прежнему происходят увлекательные приключения. В отличие от героев Диснея, персонажи довольно грубо ведут себя по отношению друг к другу. Человечек Боско дружит с Хани, Даффи Дак и Порки Пиг заняты поисками спрятанного сокровища, а Багз Банни проводит день в парке развлечений, и Йосемити Сэм собирается его прогнать. Вместе с тем он вынужден охранять свое стадо от прожорливого Ральфа Вольфа. В библиотеке Порки Пиг хочет, чтобы нарушитель спокойствия Даффи Дак, наконец, замолчал. Багз Банни не дает Элмеру Фадду стать знаменитым художником.