Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Веселые мелодии: Мультфильмы 2020, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Веселые мелодии: Мультфильмы
Киноафиша Сериалы Веселые мелодии: Мультфильмы Сезоны Сезон 3

Looney Tunes Cartoons
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 25 ноября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 26
Продолжительность сезона 4 часа 46 минут
О чем 3-й сезон сериала «Веселые мелодии: Мультфильмы»

В 3 сезоне сериала «Веселые мелодии: Мультфильмы» с героями по-прежнему происходят увлекательные приключения. В отличие от героев Диснея, персонажи довольно грубо ведут себя по отношению друг к другу. Человечек Боско дружит с Хани, Даффи Дак и Порки Пиг заняты поисками спрятанного сокровища, а Багз Банни проводит день в парке развлечений, и Йосемити Сэм собирается его прогнать. Вместе с тем он вынужден охранять свое стадо от прожорливого Ральфа Вольфа. В библиотеке Порки Пиг хочет, чтобы нарушитель спокойствия Даффи Дак, наконец, замолчал. Багз Банни не дает Элмеру Фадду стать знаменитым художником.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
8 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Веселые мелодии: Мультфильмы График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сэм-мерика Sam-merica
Сезон 3 Серия 1
25 ноября 2021
Выстави кошку за дверь Put the Cat Out - Door Spin
Сезон 3 Серия 2
25 ноября 2021
Бандитское барбекю BBQ Bandit
Сезон 3 Серия 3
25 ноября 2021
С днем птицы тебя Happy Birdy to You
Сезон 3 Серия 4
25 ноября 2021
Даффи Экстрасенс: Новая Любовь Daffy Psychic: New Love
Сезон 3 Серия 5
25 ноября 2021
Прыжок вперед, падение плашмя Spring Forward, Fall Flat
Сезон 3 Серия 6
25 ноября 2021
Обрамление кошачьего Frame the Feline
Сезон 3 Серия 7
25 ноября 2021
Остановка гаишника Даффи: Лицензия для катания на лодке Daffy Traffic Cop Stop: Boating License
Сезон 3 Серия 8
25 ноября 2021
Неудачные удары Unlucky Strikes
Сезон 3 Серия 9
25 ноября 2021
Кро-магические онемевшие черепа Cro-Mag Numb Skulls
Сезон 3 Серия 10
25 ноября 2021
Охотник за трофеями Trophy Hunter
Сезон 3 Серия 11
25 ноября 2021
Бати Даффи Bathy Daffy
Сезон 3 Серия 12
25 ноября 2021
Конец поводка: Рисунок в яблочко End of the Leash: Bullseye Painting
Сезон 3 Серия 13
25 ноября 2021
Производитель сэндвичей с кроликом Rabbit Sandwich Maker
Сезон 3 Серия 14
25 ноября 2021
Выбросьте кошку из окна Put the Cat Out: Window
Сезон 3 Серия 15
25 ноября 2021
Простите за сад Pardon the Garden
Сезон 3 Серия 16
25 ноября 2021
Выстави кошку вон: прямиком в дверь Put the Cat Out: Flat on the Door
Сезон 3 Серия 17
25 ноября 2021
Нисходящая утка Downward Duck
Сезон 3 Серия 18
25 ноября 2021
План урока 9 из открытого космоса Lesson Plan 9 from Outer Space
Сезон 3 Серия 19
25 ноября 2021
Продавец воздушных шаров: Бабуин Balloon Salesman: Baboon
Сезон 3 Серия 20
25 ноября 2021
Портал Комбат Portal Kombat
Сезон 3 Серия 21
25 ноября 2021
Виртуальная смертность Virtual Mortality
Сезон 3 Серия 22
25 ноября 2021
Остановка Даффи-гаишника: Львы Daffy Traffic Cop Stop: Lions
Сезон 3 Серия 23
25 ноября 2021
Незначительная угроза Miner Threat
Сезон 3 Серия 24
25 ноября 2021
Уловка с птицей Fowl Ploy
Сезон 3 Серия 25
25 ноября 2021
Проигравший с мечом Sword Loser
Сезон 3 Серия 26
25 ноября 2021
График выхода всех сериалов
Герои не погибли бы, но такая жизнь — хуже смерти: что стало бы со Средиземьем, если бы Саурон получил Кольцо
Обманывают ожидания — в хорошем смысле: короткие турецкие сериалы, которые смотрятся на одном дыхании
Вы когда-нибудь задумывались, почему Татарина в «Брате» озвучивал не Сухоруков? Балабанов доверил голос совсем другому актеру — и не случайно
В культовой ленте Балабанова «Брат» целых три актера снялись бесплатно: не взял денег даже «Татарин», и вот почему
Звезда «Крестного отца» рассказал, почему считает первый фильм лучше второго — все дело в другом актере
Эту экранизацию Богомолова с восторгом приняли на Западе: кино — тяжелейшее, но урвало «Золотого льва»
4 сезона наслаждения сюжетом и вкусной еды: у этого сериала с Джереми Алленом целых 93% «свежести», пропускать такое — грех
«Жизнь в мегаполисе накладывает отпечаток»: стыдный «туалетный» ляп с Кэрри Брэдшоу в «И просто так» разобрал косметолог
Детективный сериал со 100% свежести от RT — нынче большая редкость, так что эту премьеру определенно стоит подождать
Все не решаетесь посмотреть «Акиру»? Рассказываем, о чем это аниме с рейтингом 8.0 — будет понятно, кому зайдет
Что такое «Гравити Фолз»? Не все знают, откуда взялось название, и как оно «спойлерит» сюжет мультфильма
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше