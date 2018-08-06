В 1 сезоне сериала «Ложа 49» Шон Дадли знакомится с людьми из загадочного братского ордена, находящегося рядом с пляжем Лонг Бич. Они предлагают Даду вступить в их ряды. Парень соглашается и переезжает в общину. Время там проходит легко и непринужденно: члены коммуны развлекаются, делают необычные открытия. Недорогой алкоголь и разговоры по душам помогают Шону прийти в себя после потери близкого человека. Теперь неофит будет познавать тонкости пребывания в братстве и постарается вывести жизнь на качественно новый уровень.