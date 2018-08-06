Меню
Ложа 49 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Ложа 49
Ложа 49 Сезон 1

Lodge 49 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 августа 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Ложа 49»

В 1 сезоне сериала «Ложа 49» Шон Дадли знакомится с людьми из загадочного братского ордена, находящегося рядом с пляжем Лонг Бич. Они предлагают Даду вступить в их ряды. Парень соглашается и переезжает в общину. Время там проходит легко и непринужденно: члены коммуны развлекаются, делают необычные открытия. Недорогой алкоголь и разговоры по душам помогают Шону прийти в себя после потери близкого человека. Теперь неофит будет познавать тонкости пребывания в братстве и постарается вывести жизнь на качественно новый уровень.

Как сверху, так и снизу As Above, So Below
Сезон 1 Серия 1
6 августа 2018
Момент истины на службе Moments of Truth in Service
Сезон 1 Серия 2
6 августа 2018
Тело Corpus
Сезон 1 Серия 3
6 августа 2018
Воскресенье Sunday
Сезон 1 Серия 4
6 августа 2018
Рай Paradise
Сезон 1 Серия 5
6 августа 2018
Тайны The Mysteries
Сезон 1 Серия 6
6 августа 2018
Торжественный долг оруженосца The Solemn Duty of the Squire
Сезон 1 Серия 7
6 августа 2018
Что-то из ничего Something from Nothing
Сезон 1 Серия 8
6 августа 2018
Апогей Apogee
Сезон 1 Серия 9
6 августа 2018
На дне морском Full Fathom Five
Сезон 1 Серия 10
6 августа 2018
