Во 2 сезоне сериала «Маленькая Америка» в Страну Свободы съезжаются тысячи эмигрантов из стран третьего мира. За плечами каждого из этих людей стоит непростая и увлекательная история. Двенадцатилетние дети, управляющие семейным бизнесом после депортации родителей. Нигерийские студенты, страстно увлеченные исконной американской культурой. Мужчина, десятилетиями копящий кирпичи для постройки традиционного семейного дома. Старшеклассник без документов, чью жизнь переворачивает страсть к игре в сквош. Арабский гомосексуалист, терпящий оскорбления от собственных родных. И все же все они стремятся к своему счастью.