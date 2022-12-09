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Маленькая Америка 2020 - 2022, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Маленькая Америка
Киноафиша Сериалы Маленькая Америка Сезоны Сезон 2

Little America 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 9 декабря 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Маленькая Америка»

Во 2 сезоне сериала «Маленькая Америка» в Страну Свободы съезжаются тысячи эмигрантов из стран третьего мира. За плечами каждого из этих людей стоит непростая и увлекательная история. Двенадцатилетние дети, управляющие семейным бизнесом после депортации родителей. Нигерийские студенты, страстно увлеченные исконной американской культурой. Мужчина, десятилетиями копящий кирпичи для постройки традиционного семейного дома. Старшеклассник без документов, чью жизнь переворачивает страсть к игре в сквош. Арабский гомосексуалист, терпящий оскорбления от собственных родных. И все же все они стремятся к своему счастью.

Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Список серий сериала Маленькая Америка График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Лавка мистера Сона Mr. Song
Сезон 2 Серия 1
9 декабря 2022
Заклинательница бра The Bra Whisperer
Сезон 2 Серия 2
9 декабря 2022
Девятый дозвонившийся The 9th Caller
Сезон 2 Серия 3
9 декабря 2022
Верблюд на палочке Camel on the Stick
Сезон 2 Серия 4
9 декабря 2022
Космодверь Space Door
Сезон 2 Серия 5
9 декабря 2022
Скворцы Коламбуса Columbus Starligs LLC
Сезон 2 Серия 6
9 декабря 2022
Бумажное пианино Paper Piano
Сезон 2 Серия 7
9 декабря 2022
Домашняя рука The Indoor Arm
Сезон 2 Серия 8
9 декабря 2022
График выхода всех сериалов
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