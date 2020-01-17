В 1 сезоне сериала «Маленькая Америка» действие разворачивается вокруг группы незнакомцев, которых объединяет один важный факт — все они прибыли в Соединенные Штаты как мигранты из менее обеспеченных и счастливых стран. Главные герои изо всех сил пытаются приспособиться к новой культуре, привыкнуть к ритму жизни и обычаям американцев, чтобы когда-нибудь, через много лет, сойти в этой чужой стране за своих. Примечательно, что в основу сюжета «Маленькой Америки» легли реальные истории иностранцев, которые пытались ассимилироваться в новом для себя государстве.