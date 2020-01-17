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Маленькая Америка 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Маленькая Америка
Киноафиша Сериалы Маленькая Америка Сезоны Сезон 1

Little America 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 января 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Маленькая Америка»

В 1 сезоне сериала «Маленькая Америка» действие разворачивается вокруг группы незнакомцев, которых объединяет один важный факт — все они прибыли в Соединенные Штаты как мигранты из менее обеспеченных и счастливых стран. Главные герои изо всех сил пытаются приспособиться к новой культуре, привыкнуть к ритму жизни и обычаям американцев, чтобы когда-нибудь, через много лет, сойти в этой чужой стране за своих. Примечательно, что в основу сюжета «Маленькой Америки» легли реальные истории иностранцев, которые пытались ассимилироваться в новом для себя государстве.

Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Список серий сериала Маленькая Америка График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Менеджер The Manager
Сезон 1 Серия 1
17 января 2020
Ягуар The Jaguar
Сезон 1 Серия 2
17 января 2020
Ковбой The Cowboy
Сезон 1 Серия 3
17 января 2020
Молчание The Silence
Сезон 1 Серия 4
17 января 2020
Пекарь The Baker
Сезон 1 Серия 5
17 января 2020
Победители The Grand Prize Expo Winners
Сезон 1 Серия 6
17 января 2020
Валун The Rock
Сезон 1 Серия 7
17 января 2020
Сын The Son
Сезон 1 Серия 8
17 января 2020
График выхода всех сериалов
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