В 1 сезоне 1 серии сериала «Маленькая Америка» индийский подросток по имени Кабир, которому всего лишь двенадцать лет от роду, вынужден самостоятельно рулить семейным бизнесом в чужой стране. К сожалению, его родителей отправили обратно на родину.
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