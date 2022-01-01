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Киноафиша Сериалы Леонардо Актеры и роли

Актеры сериала «Леонардо»

Актеры сериала «Леонардо» Вся информация о сериале
Фредди Хаймор
Фредди Хаймор Freddie Highmore
Stefano Giraldi Джанкарло Джаннини
Джанкарло Джаннини Giancarlo Giannini
Эйдан Тернер
Эйдан Тернер Aidan Turner
Leonardo da Vinci Робен Ренуччи
Робен Ренуччи Robin Renucci
Piero da Vinci Флавио Паренти
Флавио Паренти Flavio Parenti
Bernardo Bembo Эндрю Нотт
Эндрю Нотт Andrew Knott
Alfonso
Коррадо Инверницци Corrado Invernizzi
Soderini
Алессандро Спердути
Алессандро Спердути Alessandro Sperduti
Tommaso Masini Джеймс Д’Арси
Джеймс Д’Арси James D'Arcy
Ludovico Sforza Матильда Де Анхелис
Матильда Де Анхелис Matilda De Angelis
Caterina da Cremona Габриэль Ло Джудиче
Габриэль Ло Джудиче Gabriel Lo Giudice
Marco Клаудио Кастроджиованни
Клаудио Кастроджиованни Claudio Castrogiovanni
Ramiro Мириам Далмазио
Мириам Далмазио Miriam Dalmazio
Beatrice d'Este
Массимо Де Сантис Massimo De Santis
Rinaldo Rossi
Карлос Куэвас Carlos Cuevas
Salai
Антонио Де Маттео Antonio De Matteo
Galeazzo Sanseverino
Джозафат Ваньи Josafat Vagni
Giulio
Уильям Майкл Робертс William Michael Roberts
Luigi Niccolini
Макс Беннетт
Макс Беннетт Max Bennett
Cesare Borgia
Поппи Гилберт Poppy Gilbert
Ginevra de' Benci
Франческа Киллеми
Франческа Киллеми Francesca Chillemi
Margherita Джованни Скифони
Джованни Скифони Giovanni Scifoni
Father Luca Pacioli
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