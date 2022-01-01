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Скоро в прокате "Нахимовцы"
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Леонардо
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Актеры сериала «Леонардо»
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Актеры сериала «Леонардо»
Вся информация о сериале
Фредди Хаймор
Freddie Highmore
Stefano Giraldi
Джанкарло Джаннини
Giancarlo Giannini
Эйдан Тернер
Aidan Turner
Leonardo da Vinci
Робен Ренуччи
Robin Renucci
Piero da Vinci
Флавио Паренти
Flavio Parenti
Bernardo Bembo
Эндрю Нотт
Andrew Knott
Alfonso
Коррадо Инверницци
Corrado Invernizzi
Soderini
Алессандро Спердути
Alessandro Sperduti
Tommaso Masini
Джеймс Д’Арси
James D'Arcy
Ludovico Sforza
Матильда Де Анхелис
Matilda De Angelis
Caterina da Cremona
Габриэль Ло Джудиче
Gabriel Lo Giudice
Marco
Клаудио Кастроджиованни
Claudio Castrogiovanni
Ramiro
Мириам Далмазио
Miriam Dalmazio
Beatrice d'Este
Массимо Де Сантис
Massimo De Santis
Rinaldo Rossi
Карлос Куэвас
Carlos Cuevas
Salai
Антонио Де Маттео
Antonio De Matteo
Galeazzo Sanseverino
Джозафат Ваньи
Josafat Vagni
Giulio
Уильям Майкл Робертс
William Michael Roberts
Luigi Niccolini
Макс Беннетт
Max Bennett
Cesare Borgia
Поппи Гилберт
Poppy Gilbert
Ginevra de' Benci
Франческа Киллеми
Francesca Chillemi
Margherita
Джованни Скифони
Giovanni Scifoni
Father Luca Pacioli
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