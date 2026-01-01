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Эндрю Нотт
Andrew Knott
Киноафиша
Персоны
Эндрю Нотт
Эндрю Нотт
Andrew Knott
Дата рождения
22 ноября 1979
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Место рождения
Солфорд, Англия, Великобритания
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Романтический герой
Биография Эндрю Нотта
Родился 22 ноября 1979 года. Солфорд, Англия, Великобритания.
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Популярные фильмы
8.3
Жизнь на Марсе
(2006)
8.1
Льюис
(2006)
8.1
Гевин и Стейси
(2007)
Фильмография Эндрю Нотта
6.9
Криминальное прошлое
криминал, триллер
2024, Великобритания/США
7.1
Леонардо
драма, исторический
2021, Италия/США/Великобритания/Франция/Испания
6.4
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драма, триллер
2018, Великобритания/Китай/Гонконг/Тайвань
7.1
Экли Бридж
драма, мелодрама
2017, Великобритания
7.3
Стальная звезда
драма, криминал, триллер
2017, Великобритания
6
Моя кузина Рэйчел
My Cousin Rachel
драма, мелодрама, детектив
2017, США / Великобритания
Смотреть трейлер
6.4
Черная работа
драма, триллер, мини-сериал
2015, Великобритания
8
Скотт и Бейли
драма, криминал
2011, Великобритания
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