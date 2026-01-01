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Макс Беннетт
Max Bennett
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Макс Беннетт
Макс Беннетт
Max Bennett
Дата рождения
24 ноября 1984
Возраст
41 год
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Лондон, Англия, Великобритания
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой фэнтези
,
Романтический герой
Биография Макса Беннетта
Родился 24 ноября 1984 года. Лондон, Англия, Великобритания.
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Популярные фильмы
8.2
Полдарк
(2015)
7.5
В надежде на спасение
(2012)
7.1
Леонардо
(2021)
Фильмография Макса Беннетта
6.6
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комедия, драма
2024, Великобритания
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7.1
Леонардо
драма, исторический
2021, Италия/США/Великобритания/Франция/Испания
8.2
Полдарк
драма, мелодрама
2015, Великобритания
7.5
В надежде на спасение
драма, фэнтези
2012, Канада
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