В 1 сезоне 8 серии сериала «Лапси» врачи обнаруживают человека в лаборатории. Барон слушает записи диктофона Веры. Сорока предупреждает Антона, чтобы не лез не в свое дело. В поселке пропадает все золото. Веру переводят на другую должность.
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