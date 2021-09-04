В 1 сезоне 1 серии сериала «Кузница счастья» учительница Ольга празднует свой день рождения. Школьники заваливают ее цветами, а любимый супруг окружает вниманием. Однако мужчина явно что-то скрывает, и вскоре ее ожидает неприятный сюрприз.
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