Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Кузница счастья 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Кузница счастья
Киноафиша Сериалы Кузница счастья Сезоны Сезон 1

Кузница счастья
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 сентября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 4
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Кузница счастья»

В 1 сезоне сериала «Кузница счастья» молодая учительница Ольга Логинова разочаровывается в своей жизни. Оказывается, что любимый муж не только изменяет ей прямо под носом с няней дочки, но и совсем не верит в ее силы и способность жить самостоятельно. Тогда Оля решает доказать ему и, в первую очередь, себе самой, что может управлять своей судьбой. Она забирает ребенка и переезжает жить из столицы в отдаленный сибирский поселок. В рамках программы «Земский учитель» она устраивается в сельскую школу.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Кузница счастья» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
4 сентября 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
4 сентября 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
4 сентября 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
4 сентября 2021
График выхода всех сериалов
Слишком много смертей, что уже даже не смешно: неужели над «Бандитским Петербургом» и правда висит проклятие?
Понятно, почему Боярская без ума: горячие кадры с Матвеевым со съемок сериала «Полдень»
Флоре помогут не сыновья, а байкер-брюнет: во 2 сезоне «Детей перемен» появится звезда сериала «Король и шут»
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
«Оппенгеймер из мира Marvel»: критик рассказал, чего ждать от «Фантастической четверки», и заслужила ли она 88% «свежести»
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
До 91.4 млн просмотров: топ-3 зарубежных фильма, которые были хитами в СССР — это не «Танцор диско» или «Зита и Гита»
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше