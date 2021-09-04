В 1 сезоне сериала «Кузница счастья» молодая учительница Ольга Логинова разочаровывается в своей жизни. Оказывается, что любимый муж не только изменяет ей прямо под носом с няней дочки, но и совсем не верит в ее силы и способность жить самостоятельно. Тогда Оля решает доказать ему и, в первую очередь, себе самой, что может управлять своей судьбой. Она забирает ребенка и переезжает жить из столицы в отдаленный сибирский поселок. В рамках программы «Земский учитель» она устраивается в сельскую школу.