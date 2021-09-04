В 1 сезоне 3 серии сериала «Кузница счастья» Оля решает поучаствовать в программе «Земский учитель». Она забирает дочку и уезжает работать в отдаленный поселок Кедровый, чтобы оставить предателя-мужа и болезненные воспоминания за спиной.
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