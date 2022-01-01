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Кровавая барыня
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Актеры сериала «Кровавая барыня»
Вся информация о сериале
Юлия Снигирь
Дарья Николаевна Салтыкова (Иванова), дворянка, помещица
Федор Лавров
Глеб Андреевич Салтыков, муж Дарьи, помещик, кузен Сергея
Сергей Шеховцов
управляющий
Анатолий Узденский
доктор
Михаил Васьков
Николай Петрович Салтыков, дядя Глеба и Сергея
Кристина Бабушкина
Авдотья Ильинична Ковалёва, доверенная служанка Дарьи
Алексей Шемес
человек дядьев
Северия Янушаускайте
Severija Janusauskaite
Екатерина II, императрица
Марта Кесслер
Marta Kessler
Дарья Николаевна Салтыкова (Иванова), дворянка, помещица
Марина Дианова
Хавронья Андреевна Комарова
Влад Соколовский
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