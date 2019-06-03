В 1 сезоне 13 серии сериала «Короче» главный герой наряжает елку и вспоминает, как его семья проводила 31 декабря, когда он был ребенком, как устанавливала стол-книжку для блюд, к которым нельзя было прикасаться до заветного боя курантов.
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