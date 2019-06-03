В 1 сезоне 11 серии сериала «Короче» главный герой разрывается от непростой дилеммы: внутренний трус советует не вставать на защиту прекрасной девушки на улице, а рыцарь души напоминает парню о благородстве и намекает на возможный секс после.
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