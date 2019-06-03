В 1 сезоне 8 серии сериала «Короче» главный герой счастлив, что находит привлекательную девушку, но, заметив ее усики, в нем поселяется червь сомнения. Парень боится, что подруга начнет доминировать и он превратится в подкаблучника.
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