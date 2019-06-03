В 1 сезоне 12 серии сериала «Короче» мать просит главного героя разобрать заваленный балкон. Там он обнаруживает много странного барахла и памятных для семьи артефактов, понимая, что воспоминания выбрасывать на помойку ни в коем случае нельзя.
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