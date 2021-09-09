В 1 сезоне 8 серии сериала «Контакт» главная героиня активно пытается выйти замуж за Кравцова, однако для этого нужно получить разрешение со стороны его матери. В данной ситуации может помочь лишь Барнашов, но он занят более важными делами.
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