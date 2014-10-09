Японский фантастический мультсериал «Паразит: Учение о жизни» – это история, созданная по мотивам манги Хитоси Ивааки. В центре событий – необычный подросток, у которого в правой руке поселился инопланетный симбиот. Паразиты — это существа, которые живут за счет другого живого создания. Подчас они обладают большой силой. Симбиоты завладевают мозгом человека и управляют его действиями. Однако не все паразиты бывают удачливы. Благодаря невезению одного из них старшеклассник Синьити Идзуми смог выжить.