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Постер к сериалу Паразит: Учение о жизни
Постер к сериалу Паразит: Учение о жизни
Рейтинги
7.9 Рейтинг IMDb: 8.3
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2 постера
Рейтинги
7.9 Рейтинг IMDb: 8.3
Оцените
Киноафиша Сериалы Паразит: Учение о жизни
Паразит: Учение о жизни (2014 - 2015) Kiseijuu: Sei no Kakuritsu 18+
Год выпуска 2014
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 30 минут
Телеканал NTV
Продолжительность 12 часов 0 минут
О чем сериал

Японский фантастический мультсериал «Паразит: Учение о жизни» – это история, созданная по мотивам манги Хитоси Ивааки. В центре событий – необычный подросток, у которого в правой руке поселился инопланетный симбиот. Паразиты — это существа, которые живут за счет другого живого создания. Подчас они обладают большой силой. Симбиоты завладевают мозгом человека и управляют его действиями. Однако не все паразиты бывают удачливы. Благодаря невезению одного из них старшеклассник Синьити Идзуми смог выжить. 

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Миюки Савасиро
Миюки Савасиро Kana Kimishima
Кана Ханадзава
Кана Ханадзава Satomi Murano
Ацуко Танака Ryouko Tamiya
Дзюнъя Эноки
Дзюнъя Эноки
Ая Хирано Migi
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Паразит: Учение о жизни - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2014, 24 эпизода
 
Кадры из сериала
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