Паразит: Учение о жизни
Цитаты
Цитаты из сериала Паразит: Учение о жизни
[Шиничи мочится в ванной] Шиничи.
Шиничи Изуми
[шепотом] Боже, серьезно? Я же тебе говорил не разговаривать, когда вокруг люди!
Миги
Пожалуйста, не двигайся. Я собираюсь попытаться заставить твой половой орган erect.
Шиничи Изуми
[все еще шепча] Ты что, с ума сошел?
Шиничи Изуми
[Миги начинает делать так, чтобы он мастурбировал против своей воли] Аааа. Нет, нет, нет. Прекрати это! Я не могу в это поверить!
Миги
[Шиничи моет руки] Шиничи, это холодно.
Шиничи Изуми
[сердито и нетерпеливо] Зам... Молчи!
Миги
Если ты не будешь правильно мыть руки, дерматофиты размножатся. Это приведет к таким недугам, как...
Шиничи Изуми
[перебивая его] Я сказал *заткнись!*
парень в ванной
Слышь, мне как-то трудно писать рядом с парнем, который разговаривает со своим членом.
Shinichi Izumi
Знаешь, Миги? Мы с тобой, возможно, самые странные напарники в борьбе с преступностью.
Синичи Изуми
Я серьезно думал, что у меня случится сердечный приступ.
Миги
Если это произойдет, мне будет неудобно.
Синичи Изуми
Я съем тебя *заживо!*
