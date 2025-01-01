Миги [Шиничи мочится в ванной] Шиничи.

Шиничи Изуми [шепотом] Боже, серьезно? Я же тебе говорил не разговаривать, когда вокруг люди!

Миги Пожалуйста, не двигайся. Я собираюсь попытаться заставить твой половой орган erect.

Шиничи Изуми [все еще шепча] Ты что, с ума сошел?