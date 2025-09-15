Меню
Любовь напрокат
Статьи о сериале «Любовь напрокат»
Статьи о сериале «Любовь напрокат»
Фанаты спорили годами, а ИИ решил за секунды: назвал 5 лучших турдизи всех времен — тут и забытый триллер 2009-го, и культовый детектив
Было ожидаемо, кого отправит на первое место.
Написать
15 сентября 2025 09:54
Всей душой любите «Постучись в мою дверь»? Собрали 3 похожих сериала — у №2 рейтинг даже выше
Звездные составы — отдельная причина посмотреть каждый дизи.
3 комментария
31 марта 2025 19:05
Украли сердца телезрителей: топ-5 турецких сериалов с самым высоким рейтингом (список без Серкана и Эды)
Среди всего многообразия турецких мелодрам можно встретить настоящие бриллианты.
2 комментария
21 декабря 2024 11:21
Еще не придумали образ на Новый год? Турецкие сериалы помогут — три фишки, которые можно повторить
Получится стильно и весьма практично.
Написать
11 декабря 2024 08:27
Для поклонников Стивена Кинга на HBO Max есть 3 идеальных сериала: атмосфера точно, как в книгах короля ужасов
Толкин прямо называл виновника смерти Голлума в «Возвращении короля»: это имя он указал в письме №246
Если в кадре он — скучно не будет: 5 лучших сериалов с Максимом Стояновым, которые зрители смотрят запоем
До «Аватара 3» Кэмерон снял еще один фильм и сериал про на’ви: смотрели от силы тысячи фанатов, хотя там раскрыли историю Пандоры
Лучший старт 2025-го: первые серии этого криминального триллера получили 9+ баллов на IMDb — не зря ждали два года
«Если человек идиот, то это...»: только знатоки кино СССР верно закончат 5 легендарных цитат (тест)
От № 1 фанаты «Чужого» получат удовольствие: 3 российских фильма про космос - без «Вызова», но с духом «Интерстеллара»
Москвичи на месте? Лишь коренные жители столицы угадают 5/5 отечественных фильмов по Белокаменной в кадре (и шедевр Меньшова тут не ждите)
Лучшая черная комедия года (по нашему мнению) появилась в Сети: фильм собрал жалкие 26 млн, но заслуженно получил 90% свежести
Культовый Far Cry превратят в сериал в духе «Фарго»: зато фильм по игре был признан одной из худших экранизаций в истории, и не зря
Любимый фильм – как у Обамы, а еще он обожает мелодрамы: эти 6 картин Дональд Трамп смотрит каждый год – в списке 5 шедевров и 1 кринж
