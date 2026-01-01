Оповещения от Киноафиши
Любовь напрокат
Места съёмок
Места и даты съемок сериала Любовь напрокат
Основные места съемок сериала Любовь напрокат
Стамбул, Турция
Где снимали известные сцены
Passiones, сезон 1
Nish Istanbul, Чобанчесме, ул. Санайи, д. 44, 34196, район Бахчелиэвлер, Стамбул, Турция
Дом Омера, сезон 1
ул. Хаят Сокагы, д. 2, Левент, 34330 Бешикташ, Стамбул, Турция
Дом Дефне
Бюйюкдере, ул. Мектеп, д. 9, 34453, район Сарыер, Стамбул, Турция
Passiones — Стиль вагона, второй сезон
ул. Кумбарахане, д. 22, Пири Паша, р-н Бейоглу, 34445, Стамбул, Турция
Дом Нериман и Неджми
Зекирякёй, ул. Кестане, д. 19, район Сарыер, Стамбул, Турция
Дом Фикрета Галло
ул. Ортме Алты, д. 15, Томтом, Бейоглу, 34421, Стамбул, Турция
14 241 903 просмотра — и не зря: почему серия «Раз - картошка, два - морковка!» из «Маши и Медведя» так цепляет
Если надоел мрачняк «Первого отдела»: новый комедийный сериал про работу полиции в провинции — буду смотреть ради Федункив
После этого вы точно запретите детям смотреть «Свинку Пеппа»: 5 причин, почему мультик — настоящее зло
Китайцы выпустили «ответку» Миядзаки: их аниме пылилось год, прежде чем стать хитом
Нейросеть добралась до фильмов Гайдая: угадайте киноленту по странному рисунку от ИИ (тест для продвинутых)
«Царевна-лягушка 2» на «Большой земле»: топ-5 главных российских фильмов марта-2026 – куда идти с женой, куда с детьми?
Тысячи километров проехал без прав и опыта: Иваныч из «Дальнобойщиков» не умел водить
«Максимов на пенсии с ружьем, а где собака?»: Панфилова в полнометражном «Псе» заменили звездой «Слова пацана»
«Сериал многое упускает»: на Западе сравнили «Мастера и Маргариту» Локшина и Бортко – нашли у старой экранизации 2 проблемы
«Ты на Кавказ не езди – тебя убьют»: Этуш до последнего боялся сниматься в «Кавказской пленнице» – было 3 веских причины
Весна теперь не только на Заречной: вспомните 5 фильмов СССР по весенним улицам (тест)
