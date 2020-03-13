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Киноафиша Сериалы Королевство Сезоны Сезон 2 Серия 4

Королевство 2019 - 2020 4 серия 2 сезон

8.5 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Королевство»
Эпизод 1
Сезон 2 / Серия 1 13 марта 2020
Эпизод 2
Сезон 2 / Серия 2 13 марта 2020
Эпизод 3
Сезон 2 / Серия 3 13 марта 2020
Эпизод 4
Сезон 2 / Серия 4 13 марта 2020
Эпизод 5
Сезон 2 / Серия 5 13 марта 2020
Эпизод 6
Сезон 2 / Серия 6 13 марта 2020
О чем cерия

Во 2 сезоне 4 серии сериала «Королевство» Со Би делится с кронпринцем Чханом очень важным открытием. Тот же в свою очередь обращается к ней с одной просьбой. Чо Хак Джу предстает перед королевой и требует, чтобы она рассказала ему всю правду.

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