Во 2 сезоне 4 серии сериала «Королевство» Со Би делится с кронпринцем Чханом очень важным открытием. Тот же в свою очередь обращается к ней с одной просьбой. Чо Хак Джу предстает перед королевой и требует, чтобы она рассказала ему всю правду.