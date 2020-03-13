Во 2 сезоне 1 серии сериала «Королевство» непредвиденное поражение при Санджу серьезно осложняет ситуацию для кронпринца Чхана. Тем временем Со Би и Чо Бом Пал ищут спасения. Этот поиск выводит их к зловещей фигуре самого Чо Хак Джу.
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