Во 2 сезоне 3 серии сериала «Королевство» Чо Хак Джу более не находится под стражей, за ним идет кронпринц Ли Чхан. Параллельно Со Би ищет способ излечить роковую хворь. Что до королевы, то она ждет своего наследника престола.
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