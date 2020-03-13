Во 2 сезоне 6 серии сериала «Королевство» дворцовый комплекс весь измазан кровью. Кронпринц Чхан вынужден избрать крайне неоднозначный вариант для своих дальнейших действий. Со Би же пытается спасти и себя, и ни в чем не повинное дитя.