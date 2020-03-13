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Киноафиша Сериалы Королевство Сезоны Сезон 2 Серия 6

Королевство 2019 - 2020 6 серия 2 сезон

8.9 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Королевство»
Эпизод 1
Сезон 2 / Серия 1 13 марта 2020
Эпизод 2
Сезон 2 / Серия 2 13 марта 2020
Эпизод 3
Сезон 2 / Серия 3 13 марта 2020
Эпизод 4
Сезон 2 / Серия 4 13 марта 2020
Эпизод 5
Сезон 2 / Серия 5 13 марта 2020
Эпизод 6
Сезон 2 / Серия 6 13 марта 2020
О чем cерия

Во 2 сезоне 6 серии сериала «Королевство» дворцовый комплекс весь измазан кровью. Кронпринц Чхан вынужден избрать крайне неоднозначный вариант для своих дальнейших действий. Со Би же пытается спасти и себя, и ни в чем не повинное дитя.

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