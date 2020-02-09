Во 2 сезоне 7 серии сериала «Шучу» у Себа случается микроинсульт, после которого он начинает видеть свою жену. А Джефф проводит время в доме для престарелых. Там же живет и мать Джеффа, которая уже мало что помнит о своей жизни.
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