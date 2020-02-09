Во 2 сезоне 2 серии сериала «Шучу», находясь под наркозом, Джефф перемещается во внутренний мир своего шоу, где он встречает Питера. Мужчинам приходится разбираться в своих отношениях, а Питер должен понять, способен ли он простить Джеффа за аварию.
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