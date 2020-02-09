Во 2 сезоне 8 серии сериала «Шучу» Уилл злится на отца за то, что он совсем не борется за Джилл, а Джефф собирает новую команду мистеров Пиклзов по всему миру. Тем временем Себ романтически проводит время с человеком, в котором видит свою жену.