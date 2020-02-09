Во 2 сезоне 4 серии сериала «Шучу» Джефф с обновленной прической учится жить без своего шоу. В то же время он втайне от Джилл встречается с Питером и между ними завязывается крепкая дружба, а Диди решает отдать свои деньги на благотворительность.