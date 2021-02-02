«Космобой» — анимационный супергеройский сериал, созданный стриминговой платформой Netflix. Действие разворачивается вокруг мальчика по имени Кид, который живет где-то в пустынной местности Нью-Мехико. Главный герой наивно мечтает стать супергероем и спасти весь мир. Случайно обнаружив пять космических камней силы, мальчик получает шанс реализовать свое заветное желание. Кид создает целую команду героев разного пола, происхождения и возраста, среди которых Папа Джи, умеющий создавать собственные клоны, а также четырехлетняя Роза, способная увеличиваться до размера великана. Вместе они решают противостоять силам зла, которые то и дело пытаются захватить весь мир.