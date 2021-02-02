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Постер к сериалу Космобой
Постер к сериалу Космобой
Постер к сериалу Космобой
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.9
Оцените
3 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.9
Оцените
Киноафиша Сериалы Космобой
Космобой (2021 - …) Kid Cosmic 6+
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 22 минуты
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 8 часов 48 минут
О чем сериал

«Космобой» — анимационный супергеройский сериал, созданный стриминговой платформой Netflix. Действие разворачивается вокруг мальчика по имени Кид, который живет где-то в пустынной местности Нью-Мехико. Главный герой наивно мечтает стать супергероем и спасти весь мир. Случайно обнаружив пять космических камней силы, мальчик получает шанс реализовать свое заветное желание. Кид создает целую команду героев разного пола, происхождения и возраста, среди которых Папа Джи, умеющий создавать собственные клоны, а также четырехлетняя Роза, способная увеличиваться до размера великана. Вместе они решают противостоять силам зла, которые то и дело пытаются захватить весь мир.

Космобой - трейлер третьего сезона
Космобой
трейлер третьего сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Том Кенни
Том Кенни
Фред Татаскьор
Фред Татаскьор
Кит Фергюсон
Грэй Гриффин
Грэй Гриффин
Эрик Бауза
Эрик Бауза
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Космобой - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 10 эпизодов
 
Космобой - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 8 эпизодов
 
Космобой - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2022, 6 эпизодов
 
Кадры из сериала
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