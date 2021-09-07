Во 2 сезоне сериала «Космобой» один из величайших злодеев вселенной узнает о том, что во владении главного героя и его супергеройской команды находится самый настоящий волшебный камень. Он начинает строить план похищения, который позволит выкрасть артефакт и оставить друзей ни с чем. По ходу дела главные герои пытаются добраться до необычного камня, хранящегося внутри летающей пирамиды. Увы, сделать это не так уж и просто. Ведь эта пирамида хранит тысячи неразгаданных загадок. Однако самый главный поединок еще впереди — Джо выходит на тропу войны с Эродиусом, подвергая своих друзей опасности.