Триумф «Игры престолов» — случайность: к этим проектам Джордж Мартин тоже написал сценарий — и они провалились с треском

Тайна 20 рублей: так вот зачем Новосельцев просил у Рыжовой деньги — «ботинки Вовке» тут оказались совершенно ни при чем

В одном ряду с «Уэнсдей», «Черным зеркалом» и «Игрой в кальмара»: эти 6 российских сериалов Netflix купил и не прогадал

3 сезон «Монолога фармацевта» остался без одной из лучших героинь: зрители уже в ярости — а авторы тайтла подлили масла в огонь

«Бесконечное мочилово»: фильм по игре Until Dawn заслуженно разнесли — пасхалок навалили, а сюжет забыли

В «Служу Советскому Союзу» Устюгов нашел один момент, способный оскорбить ветеранов: извиниться согласился при одном условии

В играх этот эпик так и не показали: фильм «Мортал комбат 2» сделает то, о чем фанаты франшизы мечтали с 1992 года

Турбобабка помогает Момо в «Дандадане» вовсе не по доброте душевной: злодейка куда страшнее, чем кажется на первый взгляд

У этих фильмов больше 10 «Оскаров» в копилке: заслуга или слабая конкуренция — оценки говорят сами за себя

Соль, перец и… лепестки роз: Памела Андерсон начала продавать дорогущие соленые огурцы — дома такие можно приготовить за 20 минут