Космобой 2021, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Космобой
Kid Cosmic 6+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 7 сентября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 2 часа 56 минут
О чем 2-й сезон сериала «Космобой»

Во 2 сезоне сериала «Космобой» один из величайших злодеев вселенной узнает о том, что во владении главного героя и его супергеройской команды находится самый настоящий волшебный камень. Он начинает строить план похищения, который позволит выкрасть артефакт и оставить друзей ни с чем. По ходу дела главные герои пытаются добраться до необычного камня, хранящегося внутри летающей пирамиды. Увы, сделать это не так уж и просто. Ведь эта пирамида хранит тысячи неразгаданных загадок. Однако самый главный поединок еще впереди — Джо выходит на тропу войны с Эродиусом, подвергая своих друзей опасности.

Рейтинг сериала

0.0
7.9 IMDb
Список серий сериала Космобой График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Космобой и другие камни силы Kid Cosmic and the Other Stones of Power
Сезон 2 Серия 1
7 сентября 2021
Космобой и головоломки пирамиды Kid Cosmic and the Pyramid Puzzle of Pain
Сезон 2 Серия 2
7 сентября 2021
Космобой и кража льда и пламени Kid Cosmic and the Heist of Fire and Ice
Сезон 2 Серия 3
7 сентября 2021
Космобой и галактический чемпион Kid Cosmic and the Galactic Champion
Сезон 2 Серия 4
7 сентября 2021
Космобой и слабые бойцы Kid Cosmic and the Feeble Fighter
Сезон 2 Серия 5
7 сентября 2021
Космобой и ужасная потеря Kid Cosmic and the Soul Kroshing Loss
Сезон 2 Серия 6
7 сентября 2021
Космобой и павший герой Kid Cosmic and the Fallen Hero
Сезон 2 Серия 7
7 сентября 2021
Космобой и спасенный мир Kid Cosmic and the World Is Saved
Сезон 2 Серия 8
7 сентября 2021
