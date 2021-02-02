Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Космобой 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Космобой
Киноафиша Сериалы Космобой Сезоны Сезон 1

Kid Cosmic 6+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 февраля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 10
Продолжительность сезона 3 часа 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Космобой»

В 1 сезоне сериала «Космобой» сюжет разворачивается вокруг мальчика по имени Кид, который наивно мечтает стать супергероем и хоть раз в жизни спасти мир по-настоящему. К счастью, такой шанс ему выдается. Обнаружив пять заветных камней космической силы, мальчик получает экстраординарные способности. Он также формирует целую команду единомышленников разного пола, возраста и происхождения. В нее входят старичок по имени Папа Джи, четырехлетняя девочка Роза, женщина-лидер Джо и кошка по кличке Бутер с тунцом. Вместе они пытаются противостоять вселенскому злу и защитить всех невинных людей.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.9 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Космобой График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Космобой и кольца силы! Kid Cosmic and the Rings of Power!
Сезон 1 Серия 1
2 февраля 2021
Космобой и гигантская малышка Kid Cosmic y la Niña Gigantica
Сезон 1 Серия 2
2 февраля 2021
Космобой и допознавательный кот Kid Cosmic and the Precognitive Cat
Сезон 1 Серия 3
2 февраля 2021
Космобой и местные герои Kid Cosmic and the Local Heroes
Сезон 1 Серия 4
2 февраля 2021
Космобой и большая победа Kid Cosmic and the Big Win
Сезон 1 Серия 5
2 февраля 2021
Космобой и ужасный провал Kid Cosmic and the Epic Fail
Сезон 1 Серия 6
2 февраля 2021
Космобой и захватчики с Земли Kid Cosmic and the Invaders from Earth
Сезон 1 Серия 7
2 февраля 2021
Сильнейшие силы Земли Earth Force Enforcement Force
Сезон 1 Серия 8
2 февраля 2021
Космобой и плохие хорошие парни Kid Cosmic and the Bad Good Guys
Сезон 1 Серия 9
2 февраля 2021
Космобой и спасение! Kid Cosmic and the Day is Saved!
Сезон 1 Серия 10
2 февраля 2021
График выхода всех сериалов
Даже холодильник жил своей жизнью: 5 киноляпов «Брата», которые зрители увидели, а Балабанов — нет
Фанаты собрали пазл: что случилось с Данилой Багровым после «Брата-2» и почему финал фильма — не точка
Не состаритесь, пока посмотрите: 5 не очень длинных турецких сериалов, которые заставят поверить в любовь
Что за имя такое — Среда? Уэнсдей получила его из старой песенки — и да, родители у нее с юмором
«Где матрешки и медведи с водкой?»: иностранцы в щенячьем восторге от «Слова пацана», и лишь один недостаток не дает зрителям покоя
3 сезон «Монолога фармацевта» остался без одной из лучших героинь: зрители уже в ярости — а авторы тайтла подлили масла в огонь
Турбобабка помогает Момо в «Дандадане» вовсе не по доброте душевной: злодейка куда страшнее, чем кажется на первый взгляд
Соль, перец и… лепестки роз: Памела Андерсон начала продавать дорогущие соленые огурцы — дома такие можно приготовить за 20 минут
В «Темном рыцаре» нашли пасхалку, после которой иначе смотришь на прокурора: Дент всегда был Двуликим
Из-за успеха «Бумера» Раме пришлось уехать из России: но и в США актер не прижился — хоть и выступал перед Ричардом Гиром
Думали проходняк, а это хит: звезда «Постучись в мою дверь» снялся в новом турдизи — здесь и Шах-султан из «Великолепного века»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше