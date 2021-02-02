В 1 сезоне сериала «Космобой» сюжет разворачивается вокруг мальчика по имени Кид, который наивно мечтает стать супергероем и хоть раз в жизни спасти мир по-настоящему. К счастью, такой шанс ему выдается. Обнаружив пять заветных камней космической силы, мальчик получает экстраординарные способности. Он также формирует целую команду единомышленников разного пола, возраста и происхождения. В нее входят старичок по имени Папа Джи, четырехлетняя девочка Роза, женщина-лидер Джо и кошка по кличке Бутер с тунцом. Вместе они пытаются противостоять вселенскому злу и защитить всех невинных людей.