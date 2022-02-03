В 3 сезоне сериала «Космобой» продолжается история о мальчике, который мечтал стать великим героем и нашел Космические Камни, наделившие его сверхъестественными способностями. Однако герой очень быстро узнал, что спасение мира от темных сил — задача не из простых. Даже если ты могущественный супергерой. С тех пор Кид сразился со злодеем Фантосом Амассором, мечтавшим заполучить Космический Камень Силы и добавить его в свою коллекцию, безжалостными мафиози, который пытался похитить Камни, и многими другими неприятелями. Впереди Космобоя ожидает еще много опасных и увлекательных приключений.