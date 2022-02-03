Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Космобой 2021 - 2022, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Космобой
Киноафиша Сериалы Космобой Сезоны Сезон 3

Kid Cosmic 6+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 3 февраля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 2 часа 12 минут
О чем 3-й сезон сериала «Космобой»

В 3 сезоне сериала «Космобой» продолжается история о мальчике, который мечтал стать великим героем и нашел Космические Камни, наделившие его сверхъестественными способностями. Однако герой очень быстро узнал, что спасение мира от темных сил — задача не из простых. Даже если ты могущественный супергерой. С тех пор Кид сразился со злодеем Фантосом Амассором, мечтавшим заполучить Космический Камень Силы и добавить его в свою коллекцию, безжалостными мафиози, который пытался похитить Камни, и многими другими неприятелями. Впереди Космобоя ожидает еще много опасных и увлекательных приключений.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.9 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Космобой График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Космобой и самый лучший день Kid Cosmic and the Best Day Ever
Сезон 3 Серия 1
3 февраля 2022
Космобой и тайна 14-го камня Kid Cosmic and the Secret of the Fourteenth Stone
Сезон 3 Серия 2
3 февраля 2022
Космобой и мировой заговор Kid Cosmic and the Global Conspiracy
Сезон 3 Серия 3
3 февраля 2022
Космобой и Искорка Kid Cosmic and the Little Spark
Сезон 3 Серия 4
3 февраля 2022
Космобой и Уничтожитель миров Kid Cosmic and the Planet Killer
Сезон 3 Серия 5
3 февраля 2022
Космобой и торжественное открытие планеты Земля Kid Cosmic and the Grand Opening of Planet Earth
Сезон 3 Серия 6
3 февраля 2022
График выхода всех сериалов
Ждете 2 сезон «Родителей родителей»? Официальные источники молчат, но в Сети уже точную дату премьеры давно знают
Не состаритесь, пока посмотрите: 5 не очень длинных турецких сериалов, которые заставят поверить в любовь
Тайна 20 рублей: так вот зачем Новосельцев просил у Рыжовой деньги — «ботинки Вовке» тут оказались совершенно ни при чем
У этих фильмов больше 10 «Оскаров» в копилке: заслуга или слабая конкуренция — оценки говорят сами за себя
Турбобабка помогает Момо в «Дандадане» вовсе не по доброте душевной: злодейка куда страшнее, чем кажется на первый взгляд
В «Служу Советскому Союзу» Устюгов нашел один момент, способный оскорбить ветеранов: извиниться согласился при одном условии
«Бесконечное мочилово»: фильм по игре Until Dawn заслуженно разнесли — пасхалок навалили, а сюжет забыли
Из-за успеха «Бумера» Раме пришлось уехать из России: но и в США актер не прижился — хоть и выступал перед Ричардом Гиром
Думали проходняк, а это хит: звезда «Постучись в мою дверь» снялся в новом турдизи — здесь и Шах-султан из «Великолепного века»
3 сезон «Монолога фармацевта» остался без одной из лучших героинь: зрители уже в ярости — а авторы тайтла подлили масла в огонь
Что за имя такое — Среда? Уэнсдей получила его из старой песенки — и да, родители у нее с юмором
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше