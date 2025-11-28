Чтобы продлить зимние каникулы: 7 турдизи с волшебной новогодней атмосферой

Начинать отдыхать (хотя бы ментально) можно уже сейчас.

Праздники еще не наступили, но настроение уже начинает подкрадываться: хочется мандаринов, огоньков и чего-то уютного на экране. А турдизи в этом смысле работают безотказно. В них всегда много тепла, семейной суеты и легкой сказочности, которая идеально ложится на декабрьские вечера.

Если хочется заранее продлить себе зимние каникулы, вот семь историй, которые включают новогодний вайб. Не всегда с первых серий, но всегда с большим размахом.

«Прилив» — праздник в лучах надежды

Этот сериал — как путеводная звезда для тех, кто ждет перемен. В одной из серий «Прилива» герои собираются на яркую новогоднюю вечеринку, где воздух буквально заряжен ожиданием чудес.

Кадр из сериала «Прилив»

Яман, главный герой, вырос в нелегких условиях: бедность, разочарования, борьба за свое место в мире. Но как раз в новогоднюю ночь судьба дарит ему надежду, а зрителям — веру в то, что даже в самой темной точке можно заметить свет.

«Постучись в мою дверь» — офисная магия

Этот сериал покорил зрителей по всему миру, и не удивительно, ведь история о любви Эды и Серкана наполнена волшебством. В 24-й серии герои готовятся к новогоднему корпоративу.

Кадр из сериала «Постучись в мою дверь»

Офис украшен так, будто его посетила фея зимы, а герои словно сошли с обложки праздничного журнала. Их нежное взаимодействие заставляет поверить, что настоящая магия — это просто быть рядом с тем, кто делает тебя счастливым.

«Полнолуние» — романтика под елкой

Кадр из сериала «Полнолуние»

Если вы хотите увидеть, как любовь расцветает там, где ее совсем не ждали, этот сериал для вас. Главная героиня Назлы мечтает открыть ресторан, но пока вынуждена работать личным поваром для богатого и капризного Ферита. В новогодней серии их чувства вспыхивают особенно ярко — елки, гирлянды и искры романтики делают этот момент по-настоящему незабываемым.

«В ожидании солнца» — когда чудеса случаются

Кадр из сериала «В ожидании солнца»

Что может быть волшебнее зимней сказки? Герои этого сериала, Керем и Зейнеп, изначально испытывают друг к другу только раздражение, но зимние серии превращают их отношения в настоящую историю любви. А праздничная атмосфера Нового года становится идеальным фоном для признаний и ярких эмоций.

«Любовь напрокат» — елка как символ примирения

Кадр из сериала «Любовь напрокат»

Омер и Дефне — герои, чья история любви началась с обмана, но в итоге превратилась в глубокое чувство. В одной из новогодних серий пара украшает елку вместе. Эта сцена вызывает улыбку даже у самых строгих зрителей: в ней столько тепла и нежности, что хочется пересматривать ее снова и снова.

«Полярная звезда» — зимняя Турция во всей красе

Кадр из сериала «Полярная звезда»

Этот сериал доказывает, что снежная зима бывает не только в Северной Европе, но и в Турции. Кузей возвращается в родное заснеженное село, чтобы начать жизнь с чистого листа. Елки, снег и северный пейзаж наполняют каждый кадр ощущением праздника, а история о том, как героям удается преодолеть прошлое, напоминает: зима — время для новой главы.

«Черная любовь» — когда в празднике скрыта грусть

Кадр из сериала «Черная любовь»

И, наконец, для любителей драмы: в этом сериале есть и новогодний корпоратив, и зимняя атмосфера. Но, как и сама история, даже праздники здесь полны глубоких переживаний. Если вы хотите провести зимние каникулы за просмотром чего-то трогательного, этот сериал станет идеальным выбором.